ارتفاع الذهب نتيجة تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب 0.1 في المائة إلى 1929.04 دولار للأوقية "الأونصة" في الساعة (00:14) بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة ما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى بحسب "رويترز". ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير وأول فبراير في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم 1 في المائة إلى 1744.86 دولار.