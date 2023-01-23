هبوط أسعار النفط بسبب عطلة رأس السنة القمرية في شرق آسيا

تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا ولكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط، هذا العام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو0.5 في المائة إلى 87.17 دولار الساعة (00:31) بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا بانخفاض أيضا 0.5 في المائة إلى 81.24 دولار للبرميل.

ارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8 في المائة بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8 في المائة بحسب "رويترز".

وقال محللو السلع في مؤسسة "إيه إن زد" في مذكرة إن البيانات تظهر انتعاشا قويا في السفر في الصين بعد تخفيف قيود كوفيد - 19 مشيرين إلى زيادة 22 في المائة في الحركة المرورية على الطرق حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالعام الذي سبقه في 15 مدينة رئيسة في البلاد.

