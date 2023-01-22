مصر توقع اتفاقا تمويليا بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية

قالت سي.إن.بي.سي عربية نقلا عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن مصر وقعت اتفاقا مع المؤسسة بقيمة 1.5 مليار دولار يتضمن تمويل شراء سلع أساسية ومنتجات طاقة.

ووقعت مصر اتفاقا مماثلا العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة التي تتخذ من جدة مقرا لها وغالبا ما تمول واردات مصر من السلع التي تشمل‭‭ ‬‬الحبوب والمواد البترولية، وفقا لما جاء في "رويترز".

ونقل حساب وزارة التخطيط المصرية على فيسبوك عن الوزيرة هالة السعيد قولها إن محفظة التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة بلغت 14.5 مليار دولار حتى الآن.

وأكدت السعيد أن توقيع اليوم يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي أبرمها الطرفان عام 2018، وجرى جديدها العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع رفع الحد الائتماني لها من ثلاثة إلى ستة مليارات دولار.

واتفقت مصر أخيرا مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمواجهة أزمة عملة متفاقمة نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ورفعت الحرب فواتير شراء القمح والوقود، وأضرت بقطاع السياحة المصدر الرئيس للعملة الصعبة الذي كان يعتمد بدرجة كبيرة على السائحين الروس والأوكرانيين.