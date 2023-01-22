الأسهم الأفضل أداء خلال 2022 ترفع القيمة السوقية لكبار مساهميها 120 مليار ريال

سجلت أفضل عشرة أسهم أداء خلال العام الماضي زيادة في قيمها السوقية بنسبة 61 في المائة وبنحو 184 مليار ريال لتصل إلى 484.9 مليار ريال.

والأسهم العشرة الأفضل أداء خلال 2022، هي: علم، دله الصحية، أكواباور، معادن، تنمية، مجموعة تداول، البنك العربي، بوبا العربية، مجموعة سليمان الحبيب، الخريف.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، ارتفعت الأسهم العشرة خلال تعاملات العام الماضي بنسب راوحت بين 36 و160 في المائة، محققة مكاسب سوقية لكبار الملاك بنحو 120 مليار ريال.

وتعود الأسهم العشرة إلى 17 من كبار الملاك، سواء من الشركات أو الأفراد "الملاك التي تزيد ملكيتهم على 5 في المائة".

وكان صندوق الاستثمارات العامة، الأبرز من بين الملاك، من خلال ملكيته في أسهم (علم، أكواباور، معادن، مجموعة تداول)، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهمهم بنحو 78.9 مليار ريال.

وقفزت أسهم شركة علم، التي تم إدراجها شباط (فبراير) الماضي بنحو 159.4 في المائة، وهي أفضل الأسهم أداء خلال 2022، تلاه دله الصحية المرتفعة 97.1 في المائة، ثم أكواباور، التي حققت مكاسب تجاوزت 80 في المائة، أيضا أسهم معادن وتنمية ومجموعة تداول حققت مكاسب ما بين 65 و44 في المائة.

من الملاحظ أن شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي طرحت خلال العامين 2021-2022 ما زالت تحقق زخما إيجابيا منذ إدراجها، إضافة إلى زيادة نسبة التملك على مستوى المستثمر الأجنبي.

ومن حيث المكاسب السوقية، جاءت شركة رؤية العالمية للاستثمار في المرتبة الثانية بعد صندوق الاستثمارات العامة، التي حققت مكاسب سوقية من خلال ملكيتها في شركة أكواباور بواقع 11.3 مليار ريال.

في المرتبة الثالثة، جاء سليمان الحبيب، وهو الفرد الوحيد في القائمة، حيث زادت القيمة السوقية لملكيته في مجموعة سليمان الحبيب بنحو 8.3 مليار ريال لتصل القيمة السوقية إلى 30.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وكان سهم "الحبيب" سجل ارتفاعا خلال العام الماضي بلغ 37 في المائة، ولايزال "الحبيب" يسجل مكاسب سنوية منذ إدراجه في السوق السعودية 2020، حيث سجل حينها مكاسب تجاوزت 100 في المائة، في حين سجل خلال 2021 ارتفاعا بلغ 48 في المائة، ليصل سعر السهم بنهاية العام الماضي إلى 220.6 ريال مقارنة بـ50 ريال سعر الطرح، ما يعد من بين أفضل الطروحات في السوق أخيرا.

أيضا صعود سهم أكواباور العام الماضي رفع القيمة السوقية لملكية شركة مجموعة الراجحي القابضة، التي تمتلك نحو 11.2 في المائة بواقع 5.6 مليار ريال، بينما زادت القيمة السوقية لملكية البنك العربي الأردني في البنك العربي بنحو 5.5 مليار ريال، أما دله البركة، فقد زادت القيمة السوقية لملكيتها في دله الصحية بنحو 3.2 مليار ريال بعد ارتفاع السهم.



وحدة التقارير الاقتصادية