ارتفاع أرباح "الدريس" 33 % في الربع الرابع إلى 71.8 مليون ريال

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات النتائج المالية للربع الرابع من 2022 حيث سجلت أرباحا بلغت 71.8 مليون ريال مقابل أرباح 54 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، وزيادة الإيرادات الأخرى إضافة إلى إيرادات فوائد من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفاة بالرغم من انخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية ومصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.