"تاسي" يغلق مرتفعا وسط تداولات 3.1 مليار ريال .. وأرامكو عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم ليعود المؤشر العام فوق مستوى 10700 نقطة مدعوما بارتفاع أسهم البنوك والطاقة وكذلك المواد الأساسية.

وقاد ارتفاع السوق أسهم أرامكو السعودية بعد ارتفاعها بنحو 0.8 في المائة مسجلا أعلى إغلاق في سبعة أسابيع.

أيضا صعد سهم مصرف الراجحي 0.5 في المائة، بينما ارتفع سهم بنك الرياض 1.9 في المائة.

في المقابل تراجع سهم المراعي 1.6 في المائة، بعد إعلان الشركة عن تحقيقها صافي ربح خلال العام الماضي بلغ 1.76 مليار ريال وبنسبة نمو 12.6 في المائة.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 43 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة عند مستوى 10725 نقطة، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات نحو 3.1 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 98.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 228 ألف صفقة، وتركزت السيولة على لوبريف وأرامكو السعودية.

إلى ذلك، صعدت أسهم 140 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها "أسمنت حائل" بعد صعود سهمها 6.5 في المائة مسجلا أعلى إغلاق في شهرين.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم المتطورة والسعودي الألماني والحادي بنسب تراوحت ما بين 4.6 و5.7 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 64 شركات كان "دور" في الصدارة بعد تراجع سهمها 2.7 في المائة، كذلك تراجعت أسهم أسمنت العربية وأسمنت القصيم وكذلك دله الصحية بأكثر من 2 في المائة.