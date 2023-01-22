1.7 مليار ريال أرباح "المراعي" في 2022 .. ارتفعت 12.5 %

أعلنت شركة المراعي تحقيقها صافي ربح بلغ 1.7 مليار ريال خلال العام المالي 2022 بارتفاع 12.5 في المائة، مقارنة بأرباح سجلتها عن العام 2021 بلغت 1.5 مليار ريال.

و يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو الإيرادات 18 في المائة مدفوعا بالنمو في قطاع المخبوزات بسبب عودة الدراسة الحضورية ومنتجات العبوات الفردية وقطاع الدواجن ومنتجات الألبان طويلة الأجل. وكان نمو صافي الأرباح متماشيا مع نمو الأرباح التشغيلية حيث تم تعويض ارتفاع تكلفة التمويل، مدفوعا بزيادة أسعار فائدة السايبور، بمكاسب لمرة واحدة من تعديل يخص الزكاة والضريبة.

وأدى تضخم تكلفة السلع عالميا، مدفوعا بشكل أساسي بالمواد الخام للأعلاف الزراعية ومنتجات الألبان إلى انخفاض نمو الربح الإجمالي نسبيا مقارنة بنمو الإيرادات. كما ساهم التحكم الجيد في التكلفة، بشكل أساسي للمبيعات والتسويق وكذلك النفقات الإدارية والعامة والتي ساعدت في تحقيق نمو إيجابي في أرباح التشغيل.