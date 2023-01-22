"أكوا باور": "جازان المتكاملة" تستحوذ على المجموعة الثانية من أصول مشروع التغويز

أعلنت شركة "أكوا باور" استكمال استحواذ شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة على المجموعة الثانية من الأصول لمشروع التغويز والدورة المركبة المتكاملة بجازان. ويجمع المشروع المشترك كلا من أرامكو وأكوا باور وإير برودكتس وإير برودكتس قدرة، حيث تمتلك أكوا باور حصة قدرها 25 في المائة من إجمالي أسهمه. يأتي ذلك بعد الإغلاق المالي والذي تم بتاريخ 18 أكتوبر 2021.

ويتضمن المشروع الاستحواذ على محطة التغويز والدورة المركبة المتكاملة بقيمة 12 مليار دولار من شركة أرامكو. وتم الانتهاء من الاستحواذ على المجموعة الأولى من الأصول للمشروع بتاريخ 27 أكتوبر 2021.