40 % من كبرى شركات كوريا الجنوبية تخفض استثماراتها خلال 2023

تخطط 4 من كل 10 شركات كبرى كورية الجنوبية لخفض الاستثمارات في الداخل والخارج العام الجاري، وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي وتدهور أوضاع السوق.

ووفقا لمسح أجرته وكالة التجارة الكورية، توقعت 47 في المائة من 1327 شركة بلغت مبيعاتها الخارجية 500 ألف دولار أو أكثر في العام الماضي أن ظروف الأعمال ستتفاقم هذا العام، بينما توقع نحو 16.9 في المائة من المستجيبين تحولها إلى الأفضل.

وفي ظل هذه التوقعات القاتمة، قررت 29.5 في المائة من الشركات خفض الاستثمار في الداخل في العام الجديد، بينما قررت 27.5 في المائة منها خفض الاستثمار في الخارج.

وأظهر المسح أن 43 في المائة من الشركات الكبرى ستقلص الاستثمارات في الداخل والخارج. وحسب القطاع، ستخفض 45 في المائة من الشركات في صناعة أشباه الموصلات الاستثمارات في 2023.

وقال مسؤول في الرابطة "قد يؤدي خفض الاستثمارات من قبل الشركات الكبرى إلى الإضرار بأداء الصادرات للبلاد والقدرة التنافسية للشركات في السوق العالمية. وهناك حاجة إلى التنفيذ السريع للحوافز الضريبية المختلفة والإجراءات الأخرى لتنشيط الاستثمار".

وتواجه كوريا الجنوبية تراجع زخم الصادرات والعجز التجاري المتزايد في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك اضطرابات سلاسل التوريد والانكماش الاقتصادي العالمي بسبب تشديد السياسة النقدية.