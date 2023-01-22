تجارة صامدة .. الاقتصاد العالمي توقف «2 من 3»

لا ينبغي لنا أبدا أن نجبر العاملين المحترفين في مجال الرعاية الصحية مرة أخرى على اللجوء إلى استخدام أكياس القمامة لحماية أنفسهم أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة. وهذا يتطلب إعادة تشكيل سلاسل التوريد التي نعتمد عليها.

ثانيا، يجب أن نعمل على حماية أنفسنا من المخاطر الجيوسياسية والأمنية. لم تكتف روسيا بشن حرب وحشية ضد الشعب الأوكراني، بل إنها لجأت إلى استخدام الصادرات من السلع الأساسية سلاحا ضد العالم. لفترة طويلة، كان قسم كبير من العالم على استعداد تام لتصديق ادعاء روسيا بأنها مورد يمكن التعويل عليه للطاقة الرخيصة التي يسهل الحصول عليها.

والعواقب واضحة. في الأشهر الخمسة الأولى التي أعقبت الحرب الروسية - الأوكرانية، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 170 في المائة. كما تسبب إقدام روسيا على تدمير مخازن الحبوب وضرب الحصار على الموانئ الأوكرانية في دفع تكاليف الغذاء إلى الارتفاع. تشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن حرب روسيا قد تدفع ما يقرب من 70 مليون شخص إضافي إلى حالة حادة من انعدام الأمن الغذائي.

ثالثا، يتعين علينا أن نبتعد عن سلاسل التوريد التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. على مدار عقود من الزمن، كانت الولايات المتحدة تحظر استيراد السلع المصنوعة بالعمل الجبري. ويتمثل أحد المجالات التي تثير القلق خصوصا في الواردات القادمة من منطقة شينجيانج في الصين، حيث ارتكبت الحكومة الصينية انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأويجور وغيرهم من المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية. أرغمت السلطات الصينية المحتجزين في معسكرات الاعتقال على العمل الجبري مستخدمة التهديد بالعنف، والإيذاء البدني والجنسي، والتعذيب. تقيد إدارة بايدن الواردات من السلع المنتجة بالعمل الجبري من شينجيانج، بما في ذلك القطن، والطماطم، وبعض المنتجات القائمة على السيليكا. ستدافع الولايات المتحدة دوما عن حقوق الإنسان. ويتعين علينا أن نواصل القيام بهذا، بما في ذلك من خلال القرارات التي نتخذها بشأن سلاسل التوريد.

وتشكل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد سببا للاهتمام العاجل. في العامين الأخيرين، تسببت هذه المخاطر في إعاقة نمونا الاقتصادي وزيادة التكاليف التي تتحملها أسرنا. كما أنها أضرت بأمننا القومي. لقد حان الوقت لاتباع نهج منظم لمعالجة نقاط الضعف هذه.

ينبغي لنا أولا أن نعترف بأن القطاع الخاص لا يستوعب المستوى الصحيح من المرونة الاقتصادية في حد ذاته. بعض الشركات لديها حافز قوي للتركيز على خفض التكاليف في الأمد القريب وقد تتغافل عن المخاطر الأبعد أمدا مثل فرط تركز سلاسل التوريد. وحتى عندما تسعى الشركات وراء تحقيق المستوى الأمثل من المرونة على المستوى الشخصي من خلال وثائق التأمين وتكديس المخزون، فإنها لا تضع في الحسبان عادة مخاوف الأمن القومي أو كيف قد يؤثر انقطاع إنتاجها في شركات أخرى أو المستهلكين. ولهذا، تضطلع الحكومات بدور بالغ الأهمية في تعزيز المرونة الاقتصادية على المستوى الوطني.

يهدف نهج دعم الأصدقاء الذي تتبعه إدارة بايدن إلى تعميق تكاملنا الاقتصادي مع عدد كبير من الشركاء التجاريين الجديرين بالثقة والذين يمكننا الاعتماد عليهم. وهي تسعى إلى بناء فائض من سلاسل التوريد لخفض المخاطر التي تهدد اقتصاداتنا.

نحن نعتقد أن من المهم أن نتحول بعيدا عن التجارة التي تلاحق فقط أرخص سلاسل التوريد دون مراعاة عوامل أخرى مثل التركز، والأحوال الجيوسياسية والأمنية، ومخاطر حقوق الإنسان. بالقيام بذلك، سنوجد قدرا أعظم من اليقين والثقة فيما يتصل بتأمين السلع الأساسية والمدخلات الحرجة لمصلحة مستهلكينا وشركاتنا.

في الوقت ذاته، يدحض دعم الأصدقاء أولئك الذين يزعمون أن الأمن الاقتصادي من غير الممكن أن يتحقق إلا من خلال تدابير الحماية. يهدف دعم الأصدقاء إلى تحقيق المرونة الاقتصادية والكفاءات الاقتصادية في مجال التجارة في الوقت ذاته.

نحن لا نسعى إلى إنتاج كل شيء بأنفسنا. ولا نسعى إلى جعل التجارة مقصورة على مجموعة صغيرة من الدول. فمن الواضح أن هذا من شأنه أن يلحق الضرر الشديد بمكاسب الكفاءة في التجارة ويضر بالقدرة التنافسية والإبداع في الولايات المتحدة. بدلا من ذلك، يتمثل هدفنا الأساسي في التنويع بعيدا عن الدول الخطرة وسلاسل التوريد المركزة.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.