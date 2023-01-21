تخلف واشنطن عن سداد ديونها يهدد بأزمة مالية عالمية وتقويض الدولار

حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من أن التخلف عن سداد الديون الأمريكية سيؤدي "بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية".

وكانت وزيرة الخزانة تتحدث من داكار في السنغال في إطار زيارة تستغرق عشرة أيام للقارة الإفريقية، ستقودها أيضا إلى زامبيا وجنوب إفريقيا.

وقد بلغت الولايات المتحدة الجمعة سقف الدين الذي حدده الكونجرس ولم يتمكن المسؤولون حتى الآن من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وبحسب "الفرنسية"، أطلقت وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية" الخميس لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنب التخلف عن السداد، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.

وقالت يلين أمس الأول إنه في حال التخلف عن سداد الدين الأمريكي "فإن تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كل أمريكي أن تكاليف الاقتراض الخاصة به ستتبع الاتجاه نفسه" وترتفع هي أيضا.

وأضافت "علاوة على ذلك، فإن الفشل في سداد أي مدفوعات.. سيؤدي بلا شك إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، ويمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية".

وشددت على أن "هذا سيقوض بلا شك دور الدولار بوصفه عملة احتياطية تستخدم في المعاملات في كل أنحاء العالم. أمريكيون كثر سيفقدون وظائفهم".

ويحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق المالية، ومن ثم في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول الولايات المتحدة تخطي فترة اقتصادية صعبة بعد كوفيد دون الوقوع في الركود.

من جهته، تعهد الرئيس جو بايدن مساء الجمعة بإجراء "مناقشة" مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن الديون الأمريكية وسط نقاش يلوح في الأفق حول رفع سقف الديون.

وقال بايدن خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن "الدين الذي ندفعه تراكم على مدى 200 عام وسنجري نقاشا بسيطا حول ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب"، ولم يذكر مكارثي بالاسم.

ولم يذكر بايدن تفاصيل بشأن موعد محادثاته مع مكارثي الجمهوري الذي عين حديثا رئيسا لمجلس النواب ويريد ربط تصويت لرفع سقف الديون بتخفيضات الإنفاق الحكومي.

وقال مكارثي في تغريدة موجهة إلى بايدن إنه قبل دعوته "للجلوس ومناقشة زيادة تتسم بالمسؤولية في سقف الديون لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول".

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع مكارثي "لمناقشة مجموعة من القضايا" في إطار عدد من الاجتماعات التي يعقدها مع الزعماء الجدد في الكونجرس.

وأضافت "كما قال الرئيس مرات عديدة، فإن رفع سقف الديون ليس محل مفاوضات، إنه التزام على هذا البلد وزعمائه لتجنب الفوضى الاقتصادية".

ويستضيف بايدن زعماء الكونجرس الديمقراطيين في البيت الأبيض الثلاثاء. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لم يتم تحديد موعد لزيارة مكارثي.

وقال البيت الأبيض مرارا إنه لن يتفاوض على رفع سقف الديون واستخدم بعض مقترحات الجمهوريين لخفض الإنفاق لإظهار التناقض مع أولويات الديمقراطيين، بحسب "رويترز".

وقالت جان بيير إنه "فيما يتعلق بالنقاش الاقتصادي الواسع في بلدنا، قال رئيس مجلس النواب وحلفاؤه إن لديهم خطة مالية لخفض التأمين الاجتماعي وخفض الرعاية الصحية وخفض البرامج المهمة الأخرى وفرض ضريبة مبيعات عامة تبلغ 30 في المائة"، وذلك في إشارة إلى برامج شبكة التأمين الاجتماعي الأمريكية.

وأضافت "سنجري نقاشا واضحا حول رؤيتين مختلفتين للبلاد، واحدة تخفض التأمين الاجتماعي والأخرى تحميه، وسيكون الرئيس سعيدا بمناقشة ذلك مع رئيس مجلس النواب".