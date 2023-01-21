بدعم سعودي .. مركز الأطراف الصناعية في اليمن يقدم خدماته لـ 328 مستفيدا

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون في محافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ328 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وجرى خلال المشروع تقديم 1490 خدمة، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ67 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 261 مريضا. "واس".