"آر تي فرنسا" الروسية تعلن إغلاق مكاتبها غداة تجميد حساباتها المصرفية

أعلنت قناة "آر تي فرنسا"، المتفرعة من قناة "آر تي" الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي، إغلاق مكاتبها غداة تجميد حساباتها المصرفية.

وقالت رئيسة ومديرة القناة اكسينيا فيدوروفا على تويتر اليوم "بعد خمسة أعوام من المضايقة، حققت السلطات هدفها: إغلاق آر تي فرنسا ... قررت المديرية العامة للخزانة تجميد الحسابات المصرفية لقناة آر تي فرنسا، ما يجعل مواصلة عملنا مستحيلة".

واعتبرت تجميد أصول القناة "إجراء تعسفيا"، مؤكدة أن 123 موظفا فرنسيا، بينهم 77 من حاملي البطاقة الصحافية، "يواجهون اليوم خطر ألا تُدفع لهم رواتبهم عن شهر يناير وسيخسرون وظائفهم بسبب تصرف الدولة".

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس الجمعة أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقا للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.

وقال مصدر داخل الوزارة لوكالة فرانس برس إن هذا الإجراء نابع من "حزمة العقوبات الأخيرة" الأوروبية التي فُرضت في ديسمبر.

وللوضع الفرنسي خصوصية لأنه منذ تعليق "آر تي" في ألمانيا في نهاية العام 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعا لقناة "آر تي" على أراضيها.

على عكس العقوبات الأولى التي فُرضت بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تنص العقوبات التي اتُفق عليها في ديسمبر على "تجميد أصول" كيانات مستهدفة، بحسب المصدر نفسه.

وحظر الاتحاد الأوروبي بث قناتي "سبوتنيك" و"آر تي" - بما في ذلك فرع "آر تي" فرنسا - اعتبارا من الثاني من مارس، على التلفزيون كما على الإنترنت، بعد اتفاق التكتل بُعيد بدء الحرب، على اعتبارهما أداة "تضليل إعلامي" للكرملين.

واستمرت "آر تي فرنسا" بإنتاج وبث محتواها الذي يمكن الوصول إليه باستخدام شبكة افتراضية خاصة.

وتوعدت موسكو اليوم وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير ردا على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة "آر تي".

وحذر مصدر في الدبلوماسية الروسية من أن "تجميد حسابات آر تي فرنسا سيؤدي إلى تدابير رد على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا"، مؤكدا أن هذه التدابير "ستبقى ماثلة في الذاكرة إن لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحافيين الروس"، وفق ما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي وتاس الروسيتان.