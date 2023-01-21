بيتكوين تسجل أكبر ارتفاع منذ أغسطس

سجلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين اليوم السبت أكبر ارتفاع لها منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك قبل الاحتفالات برأس السنة القمرية الجديدة في أنحاء أسيا، وهو ثاني ارتفاع على التوالي لها في عطلة نهاية أسبوع.

وبحسب "بلومبيرج"، ارتفعت أكبر عملة مشفرة 2.1 في المائة لتصل إلى 22 ألفا و786 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 18 أغسطس الماضي. كما حققت العملة أيضا مكاسب قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتقدمت عملة "الإيثر" للمرتبة الثانية بزيادة قدرها 2.4 في المائة إلى مستويات لم تشهدها منذ سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك وسط مزيد من التوقعات بأن سوق العملات الرقمية قد تجاوز أدنى مستوياته، وذلك في بداية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي يتم الاحتفال بها في معظم أنحاء آسيا، وغالبا ما يشار إليها أيضا بالعام الصيني الجديد.