ماسك: تقرير "سي.إن.بي.سي" غير صحيح .. عدد موظفي "تويتر" يصل إلى 2300

قال إيلون موسك في تغريدة اليوم إن شركة تويتر لديها نحو 2300 موظف عامل.

وذكرت قناة سي.إن.بي.سي أمس أن عدد العاملين بنظام الدوام الكامل في تويتر انخفض إلى نحو 1300 موظف عامل، بينهم ما يقترب من 550 يحملون المسمى الوظيفي مهندس.

ونقلت القناة عن سجلات داخلية أن هناك نحو 75 من موظفي الشركة هؤلاء في إجازة، بينهم نحو 40 مهندسا، وفقا لـ"رويترز".

وكتب الملياردير ماسك في تغريدته ردا على تغريدة تقتبس من تقرير سي.إن.بي.سي "المعلومة غير صحيحة. هناك نحو 2300 موظف عامل حالي في تويتر".

وأضاف ماسك "هناك مئات آخرون من الموظفين يعملون في قسم الثقة والأمان، إلى جانب عدة آلاف من المتعاقدين".

استحوذ ماسك على تويتر في أكتوبر، وسرعان ما مضى في إجراء عدد من التغييرات في الخدمات والتنظيم. وأطلقت الشركة علامة التوثيق الزرقاء كخدمة مدفوعة، كما سرحت نحو 50 في المائة من الموظفين.