انخفاض صادرت كوريا الجنوبية بنسبة 2.7 %

انخفضت صادرت كوريا الجنوبية بنسبة 2.7 %، على أساس سنوي، في أول 20 يومًا من شهر يناير الجاري، وذلك نتيجة لتراجع صادرات أشباه الموصلات.

واستقرت قيمة الشحنات المصدرة من كوريا عند 33.6 مليار دولار في الفترة من 1 وحتى 20 يناير الجاري، مقارنة بـ 34.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات خدمة الجمارك الكورية.

وأظهرت البيانات وفقا لوكالة يونهاب للأنباء ارتفاع الواردات بنسبة 9.3 % على أساس سنوي إلى 43 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما تسبب في وجود عجز تجاري بقيمة 10 مليارات دولار، فيما انخفضت شحنات الرقائق المصدرة، وهي منتج تصدير رئيسي بنسبة 34 % ، بينما تراجعت صادرت الحديد بنسبة 11.2%