 "ايه بي بي" السويسرية تعتزم بيع قسم تحويل الطاقة بـ 500 مليون دولار

أعلنت شركة الهندسة السويسرية "ايه بي بي" إنها تعتزم بيع قسم تحويل الطاقة بها بمبلغ 505 ملايين دولار. وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن تكتمل عملية البيع لشركة "ايه سي بيل بوليتك" التايوانية في النصف الثاني من العام الجاري 2023 .

وكانت شركة "ايه بي بي" قد اشترت قسم تحويل الطاقة، الذي كان يحمل اسم "لينيج باور" في السابق، في إطار الاستحواذ على "جي اي اندستريال سولوشنز" في عام .2018 ويوجد قسم تحويل الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية ويعمل به 1500 موظف في مختلف أنحاء العالم، بشكل رئيسي في ثلاثة مواقع رئيسية والمقر الأمريكي.

وقد حقق القسم عائدات تقدر بـ440 مليون دولار ودخل من عمليات تقدر بـ50 مليار دولار في 2022 بحسب الألمانية.