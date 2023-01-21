باكستان تعتزم بدء استيراد النفط والغاز من روسيا في مارس

تبدأ باكستان في مارس المقبل استيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن منفعة اقتصادية متبادلة لكلا الطرفين، حسبما أعلن البلدان في بيان مشترك .

وخفضت روسيا بشدة شحناتها من المحروقات إلى أوروبا وتحولت نحو آسيا لتعويض ذلك.

وجاء في البيان الباكستاني الروسي المشترك أن "الطرفين اتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية، ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة". وأضاف أن "هذه العملية ستستكمل في/مارس" بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والاقتصادي في إسلام أباد بحسب الفرنسية.

كانت الحكومة الباكستانية أعلنت أوائل ديسمبر أن روسيا وافقت على تصدير النفط إلى باكستان بسعر مخفض.

