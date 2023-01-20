السعودية أكبر مورد للنفط إلى الصين في 2022 .. 1.75 مليون برميل يوميا

ظلت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين في 2022 بعد السعودية التي ظلت أيضا أكبر مورد، إذ اقتنصت المصافي الصينية براميل النفط الروسية منخفضة التكلفة بينما نأت الدول الغربية عنها في ظل الأزمة الأوكرانية.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس أن واردات الصين من النفط الخام الروسي قفزت 8 في المائة في 2022 مقارنة بالعام السابق إلى 86.25 مليون طن، بما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا.

ويجري تداول الخام الروسي بخصومات متزايدة عن أسعار خامات القياس العالمية بعد العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وزادت الصين، مشترياتها من البراميل الروسية وتجاهلت إلى حد بعيد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الخام الروسي المنقول بحرا منذ الخامس من كانون الأول (ديسمبر).

ففي ذلك الشهر، حصلت الصين على 6.47 مليون طن من الخام من روسيا، أو 1.52 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.7 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من 2021.

وقلصت المصافي الصينية المدعومة من الدولة تدريجيا شراء النفط الروسي منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن المصافي المستقلة واصلت الشراء من تجار وسطاء يرتبون الشحن والتأمين، مما يحميها من مخاطر الدخول في دائرة العقوبات.

وأظهرت البيانات الجمركية أن السعودية شحنت ما مجموعه 87.49 مليون طن من الخام إلى الصين في 2022، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي مستوى 2021.

وأوفت مصافي النفط الصينية المدعومة من الدولة بشكل كبير بعقودها محددة المدة مع المملكة في 2022 على الرغم من تباطؤ الطلب المحلي.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا ارتفاع واردات الخام من ماليزيا إلى مثليها تقريبا في 2022 إلى 35.68 مليون طن. وماليزيا هي نقطة تحويل لشحنات خاضعة للعقوبات مصدرها إيران وفنزويلا.

ولم تسجل الجمارك الصينية أي واردات من النفط الخام الفنزويلي طوال 2022 بينما وصل ما مجموعه 780392 طنا من الخام من إيران.

والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، لكن معظم الصادرات الإيرانية يعاد تصنيفها على أن منشأها دول أخرى للتهرب من العقوبات الأمريكية.

وقدرت فورتكسا، المتخصصة في تتبع السفن، أن واردات الصين من النفط الإيراني ارتفعت في ديسمبر إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 مليون برميل يوميا، بزيادة 130 في المائة عنها قبل عام.

وصلت شحنات الخام من الولايات المتحدة إلى 7.89 مليون طن في 2022، بانخفاض 31 في المائة على أساس سنوي.