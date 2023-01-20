مراجعات صارمة للفضاء التكنولوجي .. التسريح في مواجهة التباطؤ والواقع الاقتصادي المتغير

أعلنت شركة ألفابت المالكة لشركة جوجل أمس التخلي عن نحو 12 ألف وظيفة على مستوى العالم استجابة "للواقع الاقتصادي" المتغير، لتكون بذلك أحدث شركة أمريكية عملاقة للتكنولوجيا تجري إعادة هيكلة على نطاق واسع.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان "مايكروسوفت" أنها ستستغني عن نحو عشرة آلاف موظف في الأشهر المقبلة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها "ميتا" و"أمازون" و"تويتر" في وقت يواجه فيه قطاع التكنولوجيا تباطؤا اقتصاديا كبيرا.

وبحسب "الفرنسية"، قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين "على مدى العامين الماضيين، شهدنا فترات من النمو الهائل. لمواكبة هذا النمو ودعمه، وظفنا عددا من الأشخاص استجابة لواقع اقتصادي مختلف عن الواقع الذي نواجهه اليوم".

وأضاف "لقد أجرينا مراجعة صارمة عبر مجالات المنتج والأدوار الوظيفية لضمان توافق موظفينا وأدوارنا مع أولوياتنا القصوى كشركة".

وتابع "قررنا تقليص القوة العاملة لدينا بنحو 12 ألف وظيفة".

وكتب بيتشاي "الأدوار التي نلغيها تعكس نتيجة تلك المراجعة".

وفي نهاية أيلول (سبتمبر) 2022، بلغ مجموع الموظفين لدى "ألفابت" حول العالم نحو 187 ألف شخص. وتمثل نسبة الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم حاليا 6 في المائة من إجمالي القوة العاملة لديها.

وأشار بيتشاي إلى أن الموظفين الأمريكيين سبق أن أبلغوا بعمليات التسريح، فيما ستستغرق هذه العمليات وقتا أطول في الدول الأخرى تماشيا مع قوانين العمل المحلية.

ولفت إلى أن التسريح سيطول "مختلف الأقسام والمناصب ومستويات المسؤولية والمناطق".

وأضاف "تأثير هذه التغييرات في حياة موظفي جوجل يلقي بثقله علي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا".

أعلن بيتشاي عن حزم إنهاء الخدمة للموظفين الأمريكيين الذين سيحصلون على راتب ما لا يقل عن 16 أسبوعا ومكافأة مالية عن خدمة 2022 وإجازات مدفوعة الأجر وستة أشهر من التغطية الصحية.

وقال "لا أزال متفائلا بشأن قدرتنا على أداء مهمتنا حتى في أصعب الأيام".

وارتفعت أسهم "ألفابت" 3.5 في المائة في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت قبل افتتاح البورصة.

وذكر محللون أن مجموعات التكنولوجيا الكبرى أنفقت أكثر مما كان يجب، إذ لم تلحظ تباطؤا في الأفق.

وقال دانيال إيفز من شركة ويدبوش سيكيوريتيز للاستثمارات "إن تسريح الموظفين يعكس إنفاقا غير مسؤول في قطاع التكنولوجيا الذي ينعم بنمو مفرط".

وأضاف "الحقيقة أن الشركات القوية في مجال التكنولوجيا وظفت بشكل مفرط وبوتيرة غير مستدامة، وأصبح الاقتصاد الكلي القاتم يفرض عمليات التسريح هذه في الفضاء التكنولوجي".

وبحسب موقع Layoffs.fyi، خسر نحو 194 ألف شخص وظائفهم في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022. وهذا العدد لا يشمل عدد الموظفين المسرحين من "ألفابت" الجمعة.

وأعلنت شركتا "إيتش بي" HP وعملاق الحوسبة السحابية "سيلزفورس" Salesforce أيضا الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين هذا الشهر.

ويتعرض قطاع التكنولوجيا لصدمات مع توجه الشركات إلى الاعتماد في مستقبلها على الذكاء الاصطناعي.

يأتي قرار خفض العمالة في لحظة حساسة بالنسبة إلى الشركة الأمريكية، التي كانت لفترة طويلة رائدة في المجالات الرئيسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وتواجه "ألفابت" الآن تحديا من "مايكروسوفت" في فرع من فروع التكنولوجيا، يمكنه على سبيل المثال، أن ينشئ افتراضيا أي محتوى قد يفكر فيه المستخدم ويكتبه في مربع النص.

وقالت "مايكروسوفت" هذا الأسبوع "إن مخاوف الركود تجبرها على إلغاء عشرة آلاف وظيفة، أي أقل من 5 في المائة من قوتها العاملة، وستركز على تعزيز منتجاتها بمزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي"، وهي نقطة ذكرها ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت في مذكرة للموظفين.

وواجهت "ألفابت" واقعا اقتصاديا مختلفا عن العامين الماضيين عندما توسعت بسرعة في التوظيف، وهي قرارات قال بيتشاي "إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وأصبح بيتشاي الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2019.

وأشار إلى أن تسريح العاملين جاء بعد مراجعة للموظفين وأولويات الشركة، مضيفا أن "التوظيف وفرق الهندسة والإنتاج من بين الأقسام التي ستتأثر بالقرار".

وأضاف بيتشاي أن "إشعارات التسريح في الخارج ستستغرق وقتا أطول بسبب قوانين وممارسات التوظيف المحلية".