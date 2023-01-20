المليونيرات يواصلون الفرار من بريطانيا عقب «بريكست» .. رحيل 1400 ثري في 2022

شهدت الممكة المتحدة رحيل أكثر من 1000 ثري للخارج في 2022، فيما يستمر خروج الأثرياء من البلاد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وسط مناخ سياسي مضطرب واقتصاد منهك.

وكشف تقرير جديد لشركة "هينلي آند بارتنرز" للاستشارات أن هناك إجمالي 1400 شخص تقدر ثروة كل منهم بمليون دولار أو أكثر خرجوا من المملكة المتحدة في 2022، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.

ويأتي ذلك بالمقارنة بخروج 2200 مليونير من البلاد في 2019، و2800 مليونير في 2018 و4200 مليونير في 2017.

وذكرت شركة "هينلي آند بارتنرز" أن المملكة المتحدة كانت تسجل دخول مليونيرات قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا التحول جزئيا انتقال التجار الذين يحققون أرباحا كبيرة والمصرفيين من الحي المالي في لندن إلى مراكز مالية في الاتحاد الأوروبي مثل باريس وميلانو.

يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه قيمة أكثر من نصف العقارات في بريطانيا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف الإقراض وموجة التضخم، التي ألقت بظلالها على سوق العقارات.

وجاء في تقرير لموقع زوبلا للتسويق العقاري في بريطانيا أن زهاء 16 مليونا من بين 30 مليون عقار في بريطانيا فقدت 3900 جنيه استرليني في المتوسط من قيمتها خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين.

وخلال النصف الأول من 2022، فقد أكثر من مليون عقار الزيادات، التي كانت قد حققتها في قيمتها خلال الفترة من فبراير 2020 حتى فبراير 2022، عندما أدت جائحة كورونا إلى قفزة في أسعار العقارات.

وذكر التقرير أن نحو ثلث هذه المنازل، التي تراجعت قيمتها تقع في العاصمة لندن.

وقال ريتشارد دونيل، الرئيس التنفيذي في موقع زوبلا "لقد بدأت الأرباح في التآكل خلال النصف الأول من 2022، حيث تراجع حجم الطلب في مواجهة زيادة معدلات الرهن العقاري وضعف نمو معدلات الدخل للأسر".

إلى ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي على نحو يفوق التوقعات، في ظل ضغوط تكاليف المعيشة، التي تضطر المستهلكين لدفع مبالغ أكبر نظير الحصول على سلع أقل.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية انخفض بنسبة سنوية بلغت 5.8 في المائة، في أكبر تراجع يتم تسجيله خلال شهر ديسمبر منذ بدء الاحتفاظ بالبيانات 1997.

جاءت نسبة الانخفاض أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن تبلغ نسبة التراجع 4 في المائة.

وفي حالة استثناء وقود السيارات، تصل نسبة تراجع مبيعات التجزئة إلى 6.1 في المائة.

وتعكس هذه البيانات مدى ارتفاع التضخم الذي اقترب من أعلى معدلاته خلال أربعة عقود، وصار يستنزف الطاقة الشرائية وتسبب في أكبر انخفاض في معدلات الدخل الحقيقية خلال عقود.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" أسعار الفائدة مجددا في محاولة لإحكام السيطرة على ارتفاع الأسعار.

إلى ذلك، ارتفعت معدلات التوظيف في بريطانيا مطلع العام الجديد في ظل تراجع ثقة المستهلك بشأن الآفاق الاقتصادية في البلاد.

وذكر اتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا أنه تم نشر أكثر من 184 ألف إعلان عن وظائف شاغرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في زيادة بأكثر من 25 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، ذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات التسويقية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع بواقع ثلاث نقاط إلى سالب 45 خلال الشهر الجاري، في أول تراجع للمؤشر خلال أربعة أشهر.

وقال نيل كاربري، المدير التنفيذي في اتحاد التوظيف والعمل إن "شهر يناير كثيرا ما يشهد تحرك الموظفين للبحث عن فرص عمل جديدة، وبالتالي فمن المطمئن أن نجد كثيرا من الخيارات المتاحة".

وأضاف "رغم أن كثيرا من الشركات أصبحت أكثر حذرا في مواجهة حالة الغموض الاقتصادي، إلا أن نطاق النقص في الوظائف، الذي نواجهه يعني أن كثيرا من الشركات ما زال بحاجة إلى التوظيف".

من جانبها، ذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" أن تراجع مؤشرها لثقة المستهلك يعني أن الأسر البريطانية أصبحت أقل حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية.

وقال جوي ستاتن، مدير استراتيجيات المستهلك في المؤسسة "مع استمرار التضخم في ابتلاع زيادات الرواتب، واقتراب صدور بعض فواتير الطاقة الضخمة، فإن توقعات ثقة المستهلك بالنسبة للعام الجاري لا تبدو جيدة".