أمريكا تصطدم بسقف الدين وسط مواجهة حزبية .. وإجراءات استثنائية لإدارة النقد

بلغت الحكومة الأمريكية حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار الخميس، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.

وبحسب "رويترز"، أبلغت جانيت يلين وزيرة الخزانة قادة الكونجرس بمن فيهم كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب، بأن وزارتها بدأت في استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد التي يمكن أن تؤدي إلى تفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من حزيران (يونيو).

ويهدف الجمهوريون، الذين فازوا حديثا بأغلبية في مجلس النواب، إلى استغلال الوقت حتى استنفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة لإجبار بايدن ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على تخفيض الإنفاق.

وحذر رؤساء شركات ووكالة واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني من أن المواجهة الطويلة بين الجانبين قد تهز الأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي المهتز بالفعل.

ويحاول الجمهوريون استخدام أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب وسقف الدين لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد من خلال إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون. لكن الخبراء الماليين شككوا في جدوى الفكرة، التي يرفضها البيت الأبيض كليا.

وأكدت أوليفيا دالتون نائبة السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض الخميس على متن طائرة الرئاسة "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. يجب على الكونجرس معالجة المسألة دون شروط كما فعل ثلاث مرات في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب".

وشهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لأعوام على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في بيان "سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأمريكية، ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين".

يأتي ذلك في وقت حذر فيه لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي السابق، من أن التهاون في اتخاذ إجراء لمواجهة التضخم، سيدفع الاقتصادات مرة أخرى إلى أعماق ركود سبعينيات القرن الماضي وسيكون له تأثير سلبي في العاملين في كل مكان.

ويمثل هذا التصريح ردا على اقتراحات من خبراء الاقتصاد، بما في ذلك أوليفييه بلانشارد، كبير الاقتصاديين السابق، في صندوق النقد الدولي، الذي اقترح رفع أهداف التضخم من 2 إلى 3 في المائة، لتفادي الركود.

وأضاف سامرز وهو أستاذ في قسم الاقتصاد، في جامعة "هارفارد" ويظهر في برامج لتلفزيون "بلومبيرج"، "لنفترض أن نوعا ما من التراخي بشأن هدف التضخم، سيكون خلاصا، لكن سيكون له تأثير مكلف، وسيكون له في نهاية المطاف تأثير سلبي، كما حدث بطريقة مذهلة، خلال سبعينيات القرن الماضي".

وتعاني دول العالم التضخم بمستويات لم تسجل منذ عقود، مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة، بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية. ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن 70 مليونا آخرين في جميع أنحاء العالم باتوا على شفا المجاعة منذ بداية حرب أوكرانيا، فيما يسميه "تسونامي الجوع".