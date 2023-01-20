75.2 مليار دولار تمويلات شركات "فينتك" في 2022.. تراجعت 46 %

سجل نشاط تمويل قطاع التكنولوجيا المالية العالمية "فينتك" انخفاضا بشكل مطرد طوال 2022، مع تراجع التمويل 46 في المائة عن المستويات القياسية التي سجلها في 2021.

ووصل التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية إلى 75.2 مليار دولار في 2022، بعدما سجل 139.8 مليار دولار في 2021، ولكنه ارتفع 52 في المائة مقارنة بـ 2020. وكان تباطؤ التمويل شديدا بشكل خاص في النصف الثاني من العام، حيث بلغ التمويل في الربع الرابع من العام الماضي 10.7 مليار دولار، الذي يعد أدنى مستوى فصلي منذ 2018.

وبشكل عام، انخفضت صفقات فينتك 8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5048 في 2022. وكانت إفريقيا المنطقة الرئيسة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الصفقات مقارنة بـ 2021، حيث سجلت 227 صفقة قياسية في 2022، بزيادة قدرها 25 في المائة على أساس سنوي.