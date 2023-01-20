سرقة بيانات 37 مليون عميل في "تي موبايل" الأمريكية

أكدت شركة تي موبايل للاتصالات في الولايات المتحدة في بيان ، أنها واجهت هجوم قرصنة إلكتروني تم خلاله سرقة بيانات حسابات نحو 37 مليون عميل .

وأفادت الشركة بأنه ليس هناك حتى الآن دليل على خرق أنظمتها أو شبكتها أو تعرضهما للخطر. وتعمل شركة الاتصالات الكبرى على إخطار العملاء المتضررين بأن قرصانا إلكترونيا استخدم واجهة برمجة تطبيقات، للحصول على أنواع محدودة من المعلومات من حساباتهم. وقالت تي- موبايل في بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن واجهة برمجة التطبيقات التي تعرضت للهجوم قدمت بعض بيانات العملاء الأساسية ،بما في ذلك الاسم وعنوان الفواتير والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وأرقام حسابات المستخدمين على تي- موبايل ومعلومات تتعلق بعدد الخطوط على الحساب وخصائص باقة الاشتراك بحسب الألمانية.

ورغم ذلك لم يتعرض للخطر أي كلمات سر أو بيانات بطاقة الدفع أو أرقام الضمان الاجتماعي أو رقم الهوية الحكومي أو أي معلومات أخرى عن الحساب.