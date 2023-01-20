الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم العقود الآجلة الأمريكية وتراجع الين

محا مؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع اليوم ، إذ تعززت المعنويات بارتفاع العقود الآجلة الأمريكية بعد خسائر وول ستريت الليلة الماضية وكذلك تراجع الين.

وأنهى نيكي الجلسة مرتفعا 0.56 % إلى 26553.53 نقطة بعد أن كان قد انخفض 0.3 % في وقت سابق من اليوم على أثر خسائر وول ستريت. وسجل المؤشر زيادة أسبوعية 1.66 % .

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 % إلى 1926.87 نقطة، وصعد 1.25 % خلال الأسبوع بحسب رويترز.

وقفزت أسهم شركات الخطوط الجوية 3.18 % لتتصدر 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو بعد أن قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن الحكومة ستنظر في مراجعة تدابير كوفيد-19 بحلول الربيع وخفض تصنيف المرض إلى فئة أقل خطورة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 0.18 % . وتراجعت منصة الخدمات الطبية عبر الإنترنت إم3 بنسبة 1.44 % .