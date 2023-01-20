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أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم العقود الآجلة الأمريكية وتراجع الين

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم العقود الآجلة الأمريكية وتراجع الين

الاقتصادية من الرياض

محا مؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع اليوم ، إذ تعززت المعنويات بارتفاع العقود الآجلة الأمريكية بعد خسائر وول ستريت الليلة الماضية وكذلك تراجع الين.
وأنهى نيكي الجلسة مرتفعا 0.56 % إلى 26553.53 نقطة بعد أن كان قد انخفض 0.3 % في وقت سابق من اليوم على أثر خسائر وول ستريت. وسجل المؤشر زيادة أسبوعية 1.66 % .
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 % إلى 1926.87 نقطة، وصعد 1.25 % خلال الأسبوع بحسب رويترز.
وقفزت أسهم شركات الخطوط الجوية 3.18 % لتتصدر 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو بعد أن قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن الحكومة ستنظر في مراجعة تدابير كوفيد-19 بحلول الربيع وخفض تصنيف المرض إلى فئة أقل خطورة.
وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 0.18 % . وتراجعت منصة الخدمات الطبية عبر الإنترنت إم3 بنسبة 1.44 % .

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