معدلات التضخم في اليابان تسجل الشهر الماضي أعلى ارتفاع لها منذ 4 عقود

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية أن معدلات التضخم في البلاد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 41 عاما في ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية إن مؤشر أسعار المستهلك الذي يستثني الأطعمة الطازجة ارتفع 4 % الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام،بحسب الألمانية.

كما أعلن مسؤولو الوزارة عن معدل التضخم لعام 2022 بالكامل، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الأطعمة الطازجة بنسبة 3ر2 بالمئة مقارنة بعام سابق.

كانت آخر مرة ارتفع فيها المؤشر بهذه النسبة في عام 2014 عندما تم تطبيق زيادة في ضريبة الاستهلاك.وبخلاف ذلك، تمثل هذه النسبة أعلى زيادة منذ عام 1991 .