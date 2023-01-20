الذهب يتجه نحو خامس ارتفاع أسبوعي وسط رهانات على إبطاء رفع الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم ولكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، إذ عزز ضعف الدولار والآمال في إبطاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 03:08 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.5 % خلال الأسبوع. وسجلت الأسعار أمس 1935.20 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1931.50 دولار بحسب رويترز. ومع انخفاض أسعار الفائدة، الذي يعني عوائد أقل من أصول مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب.

