النفط يصعد بفضل آمال تباطؤ رفع الفائدة

صعدت أسعار النفط اليوم وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة التشديد النقدي، مما يعزز الاقتصاد ويدعم الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 48 سنتا، بما يعادل 0.6 % ، إلى 86.64 دولار للبرميل، في حين زادت أسعار الخام الأمريكي 54 سنتا إلى 80.87 دولار للبرميل، بزيادة 0.7 % .

ويتجه خاما القياس لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق كلاهما مرتفعا بنسبة 1 % أمس الخميس، بالقرب من أعلى مستويات إغلاق لهما منذ الأول من ديسمبر بحسب رويترز.

