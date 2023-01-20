موسم الرياض خيالي .. باريس سان جيرمان بطلا

في ليلة تاريخية وكرنفال خيالي على ملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب" بالرياض، حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز على فريق موسم الرياض المكون من نجوم الهلال والنصر، 5 / 4، في كأس موسم الرياض، حيث توجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالكأس.

وتحت أنظار الآلاف من الجماهير التي احتشدت في المدرجات، تجددت المواجهة الساحرة مرة أخرى بين البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي قاد فريق نجوم الهلال والنصر، وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان. وافتتح ميسي التسجيل لسان جيرمان (2)، قبل أن يتعادل رونالدو لنجوم الهلال والنصر من ركلة جزاء (34)، لكن ماركينيوس أعاد التقدم للفريق الفرنسي (43)، رغم النقص العددي الذي عاناه الفريق الضيف، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خوان بيرنات (39)، وبينما أضاع نيمار فرصة تسجيل الهدف الثالث لسان جيرمان بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول، أحرز رونالدو هدف التعادل من جديد لنجوم الهلال والنصر بعدها بدقيقتين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما سجل الإسباني المحنك سيرخيو راموس الهدف الثالث لسان جيرمان (54)، غير أن نجوم الهلال والنصر سرعان ما أدركوا التعادل بواسطة الكوري الجنوبي هيون سوو جانج (57)، ولم يهنأ نجوم الهلال والنصر بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد كيليان مبابي التقدم لسان جيرمان بإحرازه الهدف الرابع من ركلة جزاء (60)، أعقبها تسجيل زميله هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس (78)، واختتم أندرسون تاليسكا مهرجان أهداف المباراة بعدما أحرز الهدف الرابع لنجوم الهلال والنصر (94).