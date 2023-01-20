رونالدو .. النجم الأول

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء، على ملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب" في ظهوره الأول عقب انتقاله للنصر الشهر الماضي، بتسجيله ثنائيته الأولى له في الملاعب السعودية، لمصلحة فريق موسم الرياض في شباك باريس سان جرمان 5 /4، في كأس موسم الرياض توجته نجما للمباراة.

وكان رونالدو في الموعد تماما، بتسجيله هدفين، الأول جاء بعد أن احتسب الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم ركلة جزاء لمصلحته بعد ارتطامه مع كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان ليخضع للعلاج قبل أن يسجل الركلة بنفسه ويدرك التعادل لفريق موسم الرياض، بعد تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (3).

وعاد "الدون" مجددا، ويعدل النتيجة بهدف ثان، بعد متابعته لعرضية متقنة من سعود عبدالحميد، برأسية لتضرب بالقائم وترتد له، ويتابعها بيسراه في الشباك الباريسية (50).

وغادر البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير التي بادلها التحية (61)، من عمر المباراة، ولحق به ليو مباشرة.

يشار إلى أن رونالدو يستعد لخوض أول مباراة رسمية بشعار النصر أمام الاتفاق بعد غد في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، بعد انتهاء فترة الإيقاف التي امتدت لمباراتين.