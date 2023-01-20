الاتحاد يضرب بـ 3 ويتصدر

فيما اعتلى فريق الاتحاد لكرة القدم، الصدارة، مؤقتا بفوزه على ضيفه الفيحاء 3/ 0، أمس في افتتاح الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، خطف الباطن تعادلا في الوقت القاتل أمام مضيفه العدالة 1/1.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى (31 نقطة) بفارق نقطة عن النصر (30 نقطة)، الذي سيواجه الاتفاق في هذه الجولة، كما ارتفع رصيد العدالة إلى (9 نقاط)، الباطن (3 نقاط)، بينما توقف الفيحاء في (15 نقطة).

وواصل الاتحاد انتفاضته الأخيرة، بفوز ثان على التوالي بعد تخطيه الباطن 2 /1 في الجولة الماضية، بثلاثية في شباك الفيحاء، أستهلها البرازيلي إيجور كورنادو بالهدف الأول (23)، قبل أن يضيف المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني من ركلة جزاء (45)، واختتمها هارون كمارا بالهدف الثالث (48).

واقتلع الباطن نقطة في الوقت القاتل بعد أن أدرك التعادل أمام العدالة المبادر بالتسجيل عن طريق السلوفيني دافيد تيجانيتش (59)، وذلك بهدف محمد العوفي بالخطأ في مرماه (86).

وتتواصل الجولة اليوم بثلاث مواجهات، حيث يحل الشباب (27 نقطة) ضيفا ثقيلا على التعاون (26 نقطة)، ويلتقي الخليج (10 نقاط) مع الرائد (16 نقطة)، وضمك (18 نقطة) مع الفتح (18 نقطة).