سوق الأسمدة وأزمة الغذاء «3 من 3»

يساعد عديد من البرامج الخارجية على الهامش قضية أزمة الغذاء. وقد ساعدت التبرعات الخاصة بالأسمدة وشحناتها من خلال مبادرة حبوب البحر الأسود على تخفيف بعض التحديات التي تواجه جانب العرض. وتشمل المبادرات الأخرى المنصة العالمية للأمن الغذائي التابعة لمؤسسة التمويل الدولية بتكلفة قدرها ستة مليارات دولار، التي تتيح إمكانية الحصول على الائتمان لمعالجة قيود السيولة في سلسلة التوريد الخاصة للأسمدة، وحزمة البنك الدولي للأمن الغذائي والتغذوية البالغة قيمتها 30 مليار دولار التي تركز على البلدان النامية. وتتيح نافذة صدمات الغذاء الجديدة التابعة لصندوق النقد الدولي قناة للتمويل الطارئ للبلدان التي لديها احتياجات عاجلة لميزان المدفوعات فيما يتعلق بالأغذية والأسمدة. وتشارك مجموعة السبع والبنك الدولي أيضا في شراكات بالغة الأهمية مثل التحالف العالمي للأمن الغذائي لمساندة البلدان التي تمر بضائقة ومعالجة القضايا الرئيسة التي تسهم في هذه الأزمة.

ويجب أن نتأكد من أن هذه الجهود تزيد من توافرها دون أن ندمر عن غير قصد الجهد الذي استمر عقودا لبناء أسواق خاصة للأسمدة في إفريقيا. وهذا يعني مواصلة مساندة تنمية الأسواق وتمكين القطاع الخاص. ففي كينيا، على سبيل المثال، يساعد برنامج للبنك الدولي - يقدم دعما للقسائم الإلكترونية للأسمدة لصغار المزارعين المؤهلين - على شرائها من تجار التجزئة من القطاع الخاص بأسعار مدعومة، وزيادة الإنتاجية بأكثر من 50 في المائة، وتعزيز تنويع المحاصيل، وبناء قدرات القطاع الخاص.

وفي معرض الاستجابة لهذا الوضع، يجب ألا نفوت الفرصة لبناء أسواق أكثر قدرة على الصمود واستدامة للأسمدة والمنتجات الزراعية من أجل المستقبل. ومن شأن زيادة كفاءة معدلات الاستخدام أن يساعد على تخفيض انبعاثات الغازات. وينتج عن إنتاج واستخدام الأسمدة النيتروجينية وحدها نحو 2 في المائة من انبعاثات الغازات على مستوى العالم، ولذلك فمن المهم الحد من النفايات. وثمة حاجة أيضا إلى الاستثمار في إنتاج الأسمدة الخضراء واستخدامها بكفاءة. ولم تعتمد بعد على نطاق واسع تكنولوجيا إنتاج الأمونيا اللازمة لتصنيع الأسمدة النيتروجينية بالطاقة المتجددة. وفي مصر وكينيا وجنوب إفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر، يجري تطوير محطات الأمونيا الخضراء. ويمكن أيضا تطبيق تكنولوجيات للحد من انبعاثات أكسيد النيتروز أثناء استخدام الأسمدة على نطاق أوسع. ومن شأن زيادة جهود البحث والتواصل من أجل الممارسات الزراعية الرقمية والدقيقة، والمساعدة الفنية، والحوافز لاعتماد الزراعة المراعية للمناخ، والاستثمار في صحة التربة أن يعزز كفاءة استخدام الأسمدة واستيعابها.

والأهم من ذلك، يجب علينا أيضا الاستفادة من الفرص المتاحة لاستخدام الإنفاق العام لبناء قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود على المدى الأطول. ويمكن إعادة توجيه دعم الأسمدة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء نحو تدابير تحد من الإفراط في الاستخدام، ما يقلل من البصمة الكربونية للقطاع مع زيادة توافر الأسمدة. وإذا خفضت البلدان التي تفرط في استخدام الأسمدة استهلاكها إلى مستويات كافية، فإن إمكانية الحصول على الأسمدة يمكن أن تزيد في البلدان التي تستهلك أقل بكثير من المتوسط العالمي. ومن ثم، من الضروري تسهيل الحصول على الأسمدة وبتكلفة ميسورة للحيلولة دون استمرار أزمة الغذاء لأمد طويل. فحياة الأفراد وموارد رزقهم تعتمد على خيارات واضعي السياسات.