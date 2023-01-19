ماكرون يدعو الأوربيين لضرب الدعم الصناعي الأمريكي بالسندات المشتركة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه على الاتحاد الأوروبي طرح أدوات تمويل جديدة بسرعة للتغلب على النزاع الدائر مع الولايات المتحدة بشأن الدعم الصناعي، مضيفا أن طرح المزيد من السندات المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي ليس محظورا.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن ماكرون اتفق مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم على دعم تطوير وسيلة مشتركة للاتحاد الأوروبي للرد على خطة الاستثمار الأخضر لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمعروفة باسم قانون خفض التضخم، وتتضمن منح الشركات الأمريكية والعاملة في الولايات المتحدة حوافز كبيرة.

وقال ماكرون للصحفيين في مدينة برشلونة الإسبانية: "سنحتاج إلى حشد أكبر عدد ممكن من الناس للحصول على أدوات بسيطة وسريعة مثل آليات التخفيضات الضريبية الأمريكية لضمان نفس مستوى استجابة الميزانيات للدعم الأمريكي بدلا من تفتت الاتحاد الأوروبي نتيجة لذلك".

يأتي ذلك فيما وقع الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني سانشيز في برشلونة معاهدة صداقة وتعاون تدفع العلاقة بين البلدين إلى أعلى مستوياتها، في وقت تشهد العلاقة بين باريس وبرلين توترا.

وهذه المعاهدة هي ثالث معاهدة من نوعها في أوروبا وتوقّعها فرنسا، بعد معاهدتين مع ألمانيا هما معاهدة الإليزيه في العام 1963 ومعاهدة إيكس-لا-شابيل (معاهدة آخن) في العام 2019، ومعاهدة مع إيطاليا معروفة باسم معاهدة كويرينالي في العام 2021.