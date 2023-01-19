خلال 3 أشهر .. أكثر من 12 مليون زائر لـ «موسم الرياض»

استطاعت فعاليات موسم الرياض تحقيق أرقام قياسية في عدد الحضور الذي تجاوز 12 مليون زائر خلال 85 يوما، وعدد الفعاليات التي جسدت شعار الموسم "فوق الخيال". ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها على عدد من الفعاليات إقبالا من فئات مختلفة من الزوار خاصة الأسر، إذ اكتظت الساحات والفعاليات المتنوعة بالعائلات الحريصة على اصطحاب أبنائهم للمشاركة.

وجذبت الفعاليات الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث تتزايد منذ انطلاقة الموسم وتيرة الترفيه في مناطقه المتنوعة بمزيج من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، عبر فعاليات وعروض عالمية، إضافة إلى حفلات ومهرجانات تستقطب عشاق الترفيه.

وتحظى فعاليات الموسم باهتمام مختلف الفئات العمرية، نظرا إلى تنوعها وتوفيرها أفضل أدوات الترفيه وأساليبه الحديثة من خلال عدد من التجارب العالمية، والفعاليات المميزة التي تتقاسمها مناطق ذا جروفز، ورياض سكاي، وليتل رياض، والمربع، وقرية زمان، ورياض زوو، وفان فستيفال، وبوليفارد وورلد، وبوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، وواجهة الرياض، إضافة إلى حديقة السويدي.

وتضاعفت خلال الشهر الأخير نسبة الإقبال على فعاليات موسم الرياض بافتتاح أكبر مناطقه "بوليفارد وورلد" التي تضم بين جنباتها ثقافات عشر مناطق عالمية، إضافة إلى مجموعة من التجارب والمعالم الشهيرة في أماكن مختلفة حول العالم.

ويتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

ويحتوي الموسم على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يوما من فعاليات الألعاب النارية.

وتضم منطقة "بوليفارد وورلد" أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافة إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين "بوليفارد رياض سيتي"، بطاقة استيعابية تصل إلى ثلاثة آلاف زائر كل ساعة.