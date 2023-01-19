الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع هامشي وسط تداولات 3.5 مليار ريال

ارتدت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم لتغلق على مكاسب طفيفة بعدما تراجع المؤشر العام بأكثر من 80 نقطة مطلع التعاملات.

وقاد ارتفاع السوق أسهم مصرف الراجحي وأرامكو السعودية بعد ارتفاعهما بنحو 0.3 و0.2 في المائة، بينما واصل سهم البنك الأهلي السعودي تراجعه للجلسة الثالث ليفقد 1 في المائة مما حد من مكاسب السوق.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 18 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة عند مستوى 10682 نقطة، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات نحو 3.45 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 101 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 284.9 ألف صفقة، وتركزت السيولة على البنك الأهلي ومصرف الراجحي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 93 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها "بن داود" بعد صعود سهمها 5 في المائة مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر الماضي.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم النهدي والمتقدمة بأكثر من 2 في المائة،

في المقابل، هبطت أسهم 110 شركات، تصدرتها "كيان" بعد تراجع سهمها 3.4 في المائة لتصل أدنى مستوى في أسبوعين بعد إعلان الشركة عن إيقاف بعض وحدات الإنتاج لغرض الصيانة المجدولة والتي من المتوقع أن يكون أثرها المالي بحدود 150 مليون ريال.