الشركات الصينية تستعد لتحقيق أكبر نمو في الأرباح منذ 5 أعوام

من المتوقع أن تسجل الشركات الصينية أعلى نمو في أرباحها في خمسة أعوام، مع إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد إغلاق كوفيد والسياسة النقدية التيسيرية، ما يعزز الآمال في تحقيق أرباح أعلى وذلك بحسب "رويترز".

ووفقا لبيانات شركة ريفينيتيف الذي استند على تحليل 1164 شركة برأسمال سوقي لا يقل عن 1 مليار دولار، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الصينية الكبيرة والمتوسطة 16.2 في المائة في 2023، وهو أسرع نمو منذ 2017.

وزاد التفاؤل بعد إعادة فتح الصين بعد ثلاثة أعوام من الحفاظ على سياسة صارمة بشأن عدم انتشار فيروس كورونا، وتعهدت بكين بدعم إضافي لتعزيز الاقتصاد المحلي المتعثر.