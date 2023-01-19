بيع طائر "تويتر" بـ 100 ألف دولار في مزاد

بيع مقابل 100 ألف دولار تمثال للطائر الأزرق الذي تتخذه "تويتر" شعارا لها، خلال مزاد نظمته الأربعاء شبكة التواصل الاجتماعي التي بدأت بتنفيذ مجموعة إجراءات لتحقيق وفر مالي منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في نهاية أكتوبر.

وأقيم المزاد على 630 قطعة من مقر "تويتر" في سان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وآلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على غرار إناء زهور بطول مترين على شكل "@"، وبيع عمل تجهيزي مضيء يمثل الطائر الأزرق بـ 40 ألف دولار، وفق شركة "هيريتيج جلوبال بارتنرز" التي نظمت المزاد.

وكان ماسك عاجل في مطلع نوفمبر الفائت، أي بعد أسبوع من شرائه "تويتر" في مقابل 44 مليار دولار، إلى الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحا أن الشركة تخسر أربعة ملايين دولار يوميا.