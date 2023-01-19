السعودية ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 121.4 مليار دولار خلال نوفمبر

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 121.4 مليار دولار "455.3 مليار ريال" بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 120.7 مليار دولار "452.6 مليار ريال" بنهاية أكتوبر من العام الجاري، بارتفاع 0.6 في المائة بما يعادل نحو 700 مليون دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تعد استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أغسطس الماضي الأعلى خلال ثلاثة أشهر "أي منذ أغسطس 2022 البالغة بنهايته 122 مليار دولار".

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر 2022 بنسبة 4.2 في المائة (4.9 مليار دولار)، مقارنة برصيدها نهاية نوفمبر 2021 البالغ 116.5 مليار دولار.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 103.4 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 85 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 18 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15 في المائة من الإجمالي".

وحسب البيانات، احتلت السعودية المرتبة الـ16 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وحدة التقارير الاقتصادية