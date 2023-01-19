"أكوا باور": بدء تشغيل المرحلة الأولى من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط التابع لـ "نور الطاقة 1 "

أعلنت شركة "أكوا باور" بدء تشغيل المرحلة الأولى من الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميجاواط التابع لشركة نور الطاقة 1 ش.م.خ. مشروع نور 1 يعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقعة في إمارة دبي في الإمارات، وصلت القدرة الإجمالية تحت التشغيل للمشروع 417 ميجاواط من إجمالي 950 ميجاواط يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى الألواح الكهروضوئية وتمتلك "أكوا باور" حصة قدرها 25 في المائة من شركة نور الطاقة 1.

يتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع بقدرة 950 ميجاواط على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الأول من 2024.