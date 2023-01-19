قطر تخفض سعر خام الشاهين في مارس لأدنى مستوى في 21 شهرا

قالت مصادر تجارية اليوم إن قطر للطاقة حددت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين في مارس عند علاوة 1.37 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021. يأتي هذا انخفاضا من علاوة قدرها نحو 1.50 دولار للبرميل لشحنات تحميل فبراير .

وتقرر سعر العقود محددة المدة بعد بيع شحنتين من خام الشاهين تحميل مارس عبر مناقصتين أغلقتا هذا الأسبوع. وقالت المصادر إن المشتريين المحتملين للشحنتين، المقرر تحميلهما من الأول إلى الثاني من مارس ومن 26 إلى 27 مارس ، هما توتال وفيتول.

ويأتي خفض أسعار خام الشاهين في أعقاب تراجع العلاوات الفورية لخام الشرق الأوسط هذا الشهر، مع هامش أضيق بين الخامات المرتبطة ببرنت ودبي وأسعار شحن أرخص تشجع المشترين الآسيويين على السعي لشراء شحنات وبيعها لسوق مختلفة لجني الربح من اختلاف السعر بحسب "رويترز".

