"المتطورة ": إعادة تشكيل رئاسة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

أعلنت الشركة السعودية للصناعات "المتطورة" قرار مجلس إدارتها والمتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان وذلك على النحو التالي:

1- تعيين عبدالله الحميضي رئيسا لمجلس الإدارة بدلا عن يوسف القفاري والذي يحتفظ بعضويته في مجلس الإدارة.

2- تعيين عبدالرحمن العبيد نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

3- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار.

4- إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

كما أعلنت قرار مجلس إدارتها بإنهاء تكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب موسى الرويلي من مهام الرئيس التنفيذي وإنهاء تكليفه كعضو مجلس إدارة منتدب وتعيين الدكتور عبدالله الجريش عضوا منتدبا في الشركة والرئيس التنفيذي المكلف.