رئيسة وزراء نيوزيلندا: لم أعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد.. سأستقيل الشهر المقبل

أصدرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم إعلانا صادما بأنها لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد وستتنحى في موعد أقصاه أوائل فبراير ولن تسعى لإعادة انتخابها.

وقالت أرديرن (42 عاما) وهي تحاول كبح دموعها إن الأعوام الخمسة والنصف التي أمضتها في رئاسة الوزراء كانت صعبة وإنها مجرد بشر وتحتاج إلى التنحي.

وأضافت "هذا الصيف كنت آمل أن أجد طريقة للاستعداد ليس فقط لعام آخر بل لولاية أخرى، لأن هذا هو ما يتطلبه هذا العام. لكن لم أتمكن من ذلك".

ومن المقرر التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب العمال الحاكم يوم الأحد. وسيتولى زعيم الحزب رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة المقبلة. وتنتهى ولاية أرديرن فى موعد أقصاه السابع من فبراير شباط وستجرى الانتخابات العامة يوم 14 أكتوبر بحسب "رويترز".

