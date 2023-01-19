«نمو» تهبط 214 نقطة بتداولات قيمتها 14 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 214 نقطة بواقع 1.1 في المائة إلى 19053 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 25 في المائة ما يعادل 2.7 مليون إلى 14 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 46 ألفا لتبلغ 260 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 1.8 ألف صفقة مرتفعة 410 صفقات بمقدار 30 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "فاديكو" بنحو 2.8 في المائة ليبلغ 95 ريالا، يليه "شور" بـ2.7 في المائة ليصل إلى 47.05 ريال، وحل ثالثا سهم "لين الخير" 2.6 في المائة حيث أغلق عند 50.10 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أمواج الدولية" بواقع 13 في المائة ليغلق عند 102 ريال، يليه "رواسي" بـ8.3 في المائة إلى 74.30 ريال، وحل ثالثا سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بمقدار 6.6 في المائة مقفلا عند 231 ريالا.وكان الأعلى تداولا "لين الخير" بنحو 2.8 مليون ريال، ثم "شور" بقيمة مليوني ريال، وحل ثالثا "رواسي" بمبلغ 1.4 مليون ريال.