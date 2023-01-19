بريطانيا تسعى لإنهاء النزاع بشأن محكمة العدل الأوروبية ضمن ترتيبات بريكست

تسعى المملكة المتحدة إلى التوصل لحل وسط فيما يتعلق بدور محكمة العدل الأوروبية في أيرلندا الشمالية، وهي إحدى أصعب النقاط الشائكة في المفاوضات الجارية حول ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتشمل المقترحات البريطانية كسر الجمود طويل الأمد بشأن دور المحكمة بما يتضمن استكمال المحكمة بلجنة تحكيم مستقلة، وفقا نقلته بلومبيرج، وسيتم تشكيل هذه اللجنة من أجل تسوية الخلافات المستقبلية، مع استشارة محكمة العدل الأوروبية بشأن المسائل المتعلقة بقوانين الاتحاد.

وتسارعت وتيرة المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأيام الأخيرة، لتشمل مناقشات تتعلق بدور محكمة العدل الأوروبية.