تراجع إيرادات تويتر اليومية بنسبة 40 %

تراجعت الإيرادات اليومية لشركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر حاليا بنسبة 40 % عن مستواها منذ عام، مع تراجع عائدات الإعلانات للشركة.

وقال مصدر مطلع بحسب ما أوردته "الألمانية" إن أكثر من 500 من كبار المعلنين على منصة تويتر أوقفوا إعلاناتهم منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المنصة في أكتوبر الماضي.

ويسعى ماسك إلى تنويع مصادر دخل الشركة بعيدا عن إيرادات الإعلانات، وتحقيق إيرادات من خلال تحويل الحسابات الموثقة "تويتر بلو" إلى حسابات باشتراك شهري، وشعر المعلنون بالقلق من احتمال تقليص المحتوى على المنصة.

وألغت منصة تويتر مؤخرا الحظر الذي استمر ثلاث سنوات على الإعلانات السياسية في إطار التحول المستمر في سياسات الشركة في ظل قيادة ماسك. وتكافح الشركة للحد من خسائر الإعلانات مع انسحاب إعلانات العلامات التجارية الشهيرة، في ظل المخاوف من سياسات المحتوى الجديدة.

وفي بداية العام الحالي سرحت منصة تويتر حوالي 40 خبيرا ومهندسا في مجال الإعلانات الرقمية.