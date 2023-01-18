الذهب ينخفض متخليا عن مكاسبه وسط إشارات بمواصلة الفيدرالي رفع الفائدة

تحولت أسعار الذهب للانخفاض اليوم متخلية عن المكاسب التي حققتها بفضل بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة لكنها ما زالت فوق مستوى 1900 دولار وذلك وسط إشارات من أعضاء بارزين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي إلى نيتهم مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبحسب ما جاء في "رويترز" فقد قلص الدولار خسائره واستقر بعدما هبط لأدنى مستوى في عدة أشهر، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1904.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1845 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1896.32 دولار في وقت سابق.

وجرت تسوية العقود الآجلة للذهب الأمريكي منخفضة 0.2 في المائة عند 1907 دولارات.

وتراجعت الفضة الفورية 1.6 في المائة إلى 23.55 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1041.25 دولار وخسر البلاديوم 2 في المائة ليسجل 1708.59 دولار.