1.55 تريليون دولار قيمة أكبر 10 علامات تجارية في العالم .. "أمازون" تستعيد الصدارة

بلغت قيمة أكبر عشر علامات تجارية في العالم 1.55 تريليون دولار، حيث استعادت شركة أمازون المركز الأول في قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في العالم، للعام الجاري، على حساب "أبل" التي انتقلت إلى المركز الثاني.

وخطفت "أمازون" الصدارة على الرغم من انخفاض قيمة علامتها التجارية 15 في المائة من 350.3 مليار دولار إلى 299.3 مليار دولار بنهاية 2022، بحسب بيانات تصنيف "براند فاينانس جلوبال 500" لعام 2023.

فيما تراجعت علامة "أمازون" التجارية 51 مليار دولار، ويرتبط ذلك بشكل كبير بانخفاض قوة علامتها، مع انخفاض تصنيفها من AAA + إلى AAA حيث يقيمها المستهلكون بشكل أكثر قسوة في عالم ما بعد الجائحة.

وبحسب التصنيف، انخفضت جودة خدمة العملاء في "أمازون"، في الوقت الذي تطول فيه أوقات التسليم، وأصبح المستهلكون أقل احتمالية لتوصية الآخرين بالشركة، وكذلك مع التزامن مع إنهاء القيود الوبائية، عاد الناس إلى التسوق بأنفسهم، ما يخفف قليلا من الحاجة إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وانخفضت قيمة العلامة التجارية "أبل" 16 في المائة من 355.1 مليار دولار إلى 297.5 مليار دولار، ويرتبط الانخفاض في قيمة علامتها بانخفاض الإيرادات المتوقعة، حيث من المتوقع أن تؤدي سلسلة التوريد للسلع المعطلة وسوق العمل المقيدة إلى الحد من المعروض من منتجات الأجهزة البارزة.

إلى ذلك، حافظت شركة جوجل على مركزها الثالث، على الرغم من ارتفاع قيمة علامتها التجارية 6.8 في المائة لتبلغ 281.4 مليار دولار.

وواصلت "جوجل" النمو والتوسع في منتجات وخدمات جديدة خلال العام الماضي، حيث قامت بتوسيع قدراتها التكنولوجية إلى حد كبير على مدى العام مع إيجاد عروض لمنتجات مثل "محفظة جوجل" و"جوجل كلاود".

الكثير من شركات التكنولوجيا خسرت جزءا من قيمة علاماتها التجارية، حيث فقدت مجموعة سامسونج 7 في المائة من قيمة علامتها التجارية لتبلغ 99.7 مليار دولار، كما انخفضت قيمة علامة "علي بابا" 56 في المائة لتبلغ عشرة مليارات دولار، و"فيسبوك" انخفضت قيمة العلامة التجارية 42 في المائة إلى 59.0 مليار دولار و"ويشات" فقدت 19 في المائة من قيمة العلامة التجارية لتصبح 50.2 مليار دولار.

على الجانب الإيجابي، نمت قيمة علامة "إنستجرام" 42 في المائة لتصل إلى 47.4 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة العلامة التجارية "ولينكد إن" في قطاع التكنولوجيا 49 في المائة إلى 15.5 مليار دولار، مع نمو قيمة العلامة التجارية لكل منهما بسبب استراتيجية التنفيذ الجيد لتسويق الخدمات.

ومن بين الفائزين الكبار الآخرين في قيمة العلامة التجارية شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا، التي ارتفعت قيمة العلامة التجارية 44 في المائة لتصل إلى 66.2 مليار دولار وشركة "بي واي دي أوتو"، التي ارتفعت قيمة العلامة التجارية 57 في المائة لتصل إلى 10.1 مليار دولار.

وظل قطاع التكنولوجيا مرة أخرى القطاع الأكثر قيمة في قائمة أكبر 500 علامة تجارية البالغة نحو ثمانية تريليونات دولار، بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 15 في المائة من القيمة الإجمالية للقائمة.

وجاء قطاع التجزئة في المرتبة الثانية بقيمة 1.059 تريليون دولار ثم قطاع البنوك بقيمة 986.5 مليار دولار، في حين تمثل الولايات المتحدة أكثر من 200 علامة تجارية وتستحوذ على نصف القيمة الإجمالية من القائمة.

ويشكل القطاع المصرفي أكبر عدد من العلامات التجارية في الترتيب على عكس قطاعي التكنولوجيا والتجزئة، ويواصل القطاع تحقيق نمو في القيمة الإجمالية لعلامته التجارية، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي.

ويمتلك القطاع أيضا أكبر عدد من العلامات التجارية في تصنيف براند فاينانس جلوبال 500، حيث ارتفع من 64 العام الماضي إلى 72 في 2023.

وبعد جائحة كوفيد - 19، مر القطاع المصرفي بتحول رقمي لخدمة عملائه والشركات والحكومات.

وركزت العلامات التجارية المصرفية على العلامات التجارية التي تسلط الضوء على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا من خلال إنشاء تطبيقات فائقة يمكن للعملاء من خلالها استخدام مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية.