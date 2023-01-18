الأسهم الأوروبية تواصل الصعود مدعومة بنتائج الشركات

سجلت الأسهم الأوروبية أطول سلسلة مكاسب لها منذ نوفمبر 2021 اليوم مدعومة بنتائج قوية للشركات بينما زادت أسهم شركات المنتجات الفاخرة بفعل آمال بتعافي الاقتصاد الصيني.

وبحسب "رويترز" أغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.2 في المائة مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي مدعوما بصعود مؤشري شركات التعدين والتكنولوجيا.

وزاد المؤشر 7.7 في المائة منذ بداية 2023 حتى الآن بفضل آمال في انتعاش الاقتصاد الصيني بعدما ألغت بكين القيود المرتبطة بكوفيد-19 ما خفف ضغوط الأسعار وسط تراجع في أسعار الغاز الطبيعي وتنامي التوقعات بركود طفيف.

وكانت أسهم شركات التعدين بين أبرز الرابحين في أوروبا اليوم، حيث ارتفعت أسهم جلنكور وأنجلو أمريكان 4 و2.5 في المائة على الترتيب مع صعود أسعار المعادن وسط آمال بانتعاش الطلب الصيني.