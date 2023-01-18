1.55 تريليون دولار قيمة أكبر 10 علامات تجارية في العالم .. "أمازون" تستعيد الصدارة

بلغت قيمة أكبر عشر علامات تجارية في العالم 1.55 تريليون دولار وذلك بحسب بيانات تصنيف "براند فاينانس جلوبال 500" لعام 2023.

واستعادت شركة أمازون المركز الأول في قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في العالم، للعام الجاري، على حساب "أبل" التي انتقلت إلى المركز الثاني.

وخطفت "أمازون" الصدارة على الرغم من انخفاض قيمة علامتها التجارية 15 في المائة من 350.3 مليار دولار إلى 299.3 مليار دولار بنهاية 2022.

وتراجعت علامة "أمازون" التجارية 51 مليار دولار، ويرتبط ذلك بشكل كبير بانخفاض قوة علامتها، مع انخفاض تصنيفها من AAA + إلى AAA حيث يقيمها المستهلكون بشكل أكثر قسوة في عالم ما بعد الجائحة.

وبحسب التصنيف انخفضت جودة خدمة العملاء في "أمازون"، في الوقت نفسه الذي تطول فيه أوقات التسليم أصبح المستهلكون أقل احتمالية لتوصية الآخرين بالشركة، وكذلك مع التزامن مع إنهاء القيود الوبائية، عاد الناس إلى التسوق بأنفسهم، ما يخفف قليلا من الحاجة إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وانخفضت قيمة العلامة التجارية "أبل" 16 في المائة من 355.1 مليار دولار إلى 297.5 مليار دولار، ويرتبط الانخفاض في قيمة علامتها بانخفاض الإيرادات المتوقعة، حيث من المتوقع أن تؤدي سلسلة التوريد للسلع المعطلة وسوق العمل المقيدة إلى الحد من المعروض من منتجات الأجهزة البارزة.

شركة جوجل حافظت على مركزها الثالث على الرغم من ارتفاع قيمة علامتها التجارية 6.8 في المائة لتبلغ 281.4 مليار دولار.

وواصلت "جوجل" النمو والتوسع في منتجات جديدة والخدمات خلال العام الماضي، حيث قامت بتوسيع قدراتها التكنولوجية إلى حد كبير على مدى العام مع إيجاد عروض لمنتجات مثل "محفظة جوجل" و"جوجل كلاود".