135 مليار ريال إجمالي تمويلات منظومة التنمية السعودية خلال 2022

قدمت منظومة التنمية السعودية "صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له" خلال 2022، تمويلات تنموية بقيمة تصل إلى 135 مليار ريال.

حيث تصدر صندوق التنمية العقارية الجزء الأكبر من المنظمة بتقديمه 72 مليار ريال، لدعم مستفيدي الإسكان في المملكة.

وحل بنكا التنمية الاجتماعية، والتصدير والاستيراد في المرتبتين الثانية والثالثة بتمويلات تصل إلى 18 مليار ريال، و 14.6 مليار ريال على التوالي.

وقدم صندوق التنمية الصناعية تمويلات صناعية بنحو 14 مليار ريال، فيما قدم صندوق تنمية الموارد البشرية 6.5 مليار ريال لتقديم الدعم لبرامجه المتنوعة.

وفي الشأن الزراعي والغذائي، قدم صندوق التنمية الزراعية 6.3 مليار ريال تمويلات زراعية، فيما بلغ قيمة التمويل الدولي لصندوق للتنمية 3.5 مليار ريال.

وقدم صندوق التنمية السياحية عشرة ملايين ريال، وصندوق التنمية الثقافية 15 مليون ريال.